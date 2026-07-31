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18:19, 31 июля 2026 (обновлено: 18:41, 31 июля 2026)Бывший СССР

Офис Зеленского потребовал от прокуратуры открыть дело против Лукашенко

Офис Зеленского обратился в прокуратуру с просьбой возбудить дело против Лукашенко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в прокуратуру страны с просьбой возбудить дело против лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство «Укринформ».

«Офис генпрокурора Украины получил обращение от офиса с просьбой рассмотреть возможность открытия уголовного производства в отношении Александра Лукашенко», — говорится в публикации.

Отмечается, что представители белорусской оппозиции уже обращались в правоохранительные органы с запросом о возбуждении уголовного дела против Лукашенко.

С начала спецоперации Киев обвиняет Минск в якобы участии в конфликте. Однако Лукашенко не раз подчеркивал, что Вооруженные силы Белоруссии не будут принимать участия в конфликте на Украине.

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