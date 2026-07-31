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18:12, 31 июля 2026 (обновлено: 18:16, 31 июля 2026)Экономика

Новый российский самолет отправили на доработку в Узбекистан

Самолет Ил-114-300 отправили в Узбекистан для прохождения испытаний при жаркой погоде
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российский самолет Ил-114-300, получивший сертификат типа со значительными ограничениями, прилетел в Узбекистан для прохождения дополнительных испытаний. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», головной структуры производителя.

Машина должна совершить более 30 полетов с целью подтверждения возможности работы всех систем при «экстремально высоких температурах». В настоящее время документы разрешают эксплуатацию самолета при температуре не выше 25 градусов Цельсия, в случае успешных испытаний сертификат расширят.

Чтобы увеличить диапазон температур, инженеры должны доказать, что при повышении температуры силовая установка, авионика, вспомогательные системы и интерьер салона ведут себя штатно.

Предшественник новой модели — советский Ил-114-100 — был способен летать в диапазоне температур от минус 30 до плюс 45 градусов. Также Ил-114-300 еще должен получить разрешение для взлета и посадки с мокрой взлетно-посадочной полосы, без которого эксплуатация самолета для регулярных пассажирских перевозок невозможна.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на достройку первых трех самолетов Ил-114-300 в текущем году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») получит дополнительно 2,6 миллиарда рублей бюджетных средств. При этом ранее глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что 2-й Архангельский объединенный авиаотряд получит первую машину уже в августе, а две остальных — в октябре-ноябре после «финальных доработок».

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