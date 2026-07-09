Поставки новых российских самолетов пообещали начать после доработок

Глава Минпромторга Алиханов анонсировал начало поставок Ил-114-300 после доработок

Первая поставка эксплуатанту пассажирского регионального самолета Ил-114-300, получившего от Росавиации в июне сертификат типа, состоится в августе, а вторая и третья машина будут переданы в октябре-ноябре. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Он объяснил, что для начала машинам, которые уже собраны, необходимы некоторые «финальные доработки».

Все три борта по льготному лизингу должен получить 2-й Архангельский авиационный отряд, к настоящему времени не имеющий машин такого класса. Парк предприятия, как указано на его сайте, укомплектован вертолетами Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-26Т, а также самолетами — Ан-2 и Л-410, вместимости которых в три-пять раз меньше, чем у Ил-114-300.

Какие именно задачи будет выполнять новый самолет, не сообщается. Ранее «Ведомости» выяснили, что действующий сертификат типа на машину разрешает ее эксплуатацию с серьезными ограничениями. Например, она не может летать при температуре выше плюс 25 градусов по Цельсию, а также ниже минус девяти градусов.

Кроме того, самолет не может взлетать и садиться в условиях мокрой или загрязненной взлетно-посадочной полосы. Сроки его доработки до параметров, которые имелись у предшественника — советского Ил-114-100, не раскрывались. Однако один из основных заказчиков — дальневосточная авиакомпания «Аврора» — планирует получать самолеты с 2028 года.

Ранее Алиханов утверждал, что по летно-техническим характеристикам Ил-114-300 превосходит все западные аналоги, а машина получилась «экономически эффективная».