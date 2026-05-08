Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:28, 8 мая 2026Экономика

Новый российский самолет назвали превосходящим западные аналоги

Глава Минпромторга Алиханов похвалил несертифицированный самолет Ил-114-300
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300, работы по сертификации которого пока продолжаются, превосходят все западные аналоги. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

По его словам, российская модель лучше по топливной эффективности, дальности полета и грузоподъемности. «Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина», — подчеркнул чиновник.

Аналогами Ил-114-300 зарубежного производства считаются французские ATR72 и канадские Bombardier Dash 8. В России новый самолет также должен заменить советские Ан-24.

В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков утверждал, что первые самолеты Ил-114-300 передадут заказчику до конца текущего года, а сертификация состоится в ближайшие месяцы.

Между тем накануне, 7 мая, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным выразил надежду, что Ил-114-300 удастся сертифицировать до конца текущего года. «Со следующего года, даже в этом году, первые машины уже сдадим», — пообещал он.

В июле прошлого года Алиханов говорил, что поставки самолетов Ил-114-300 заказчикам начнутся летом 2026-го. Комплексная программа развития гражданской авиации, утвержденная в 2022 году, предусматривала передачу первых машин заказчику уже в 2024 году, но с того времени официальные сроки много раз переносились.

Между тем в феврале этого года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать факторы формирования стоимости производства и эксплуатации Ил-114-300, после чего снизить цены на него при сохранении характеристик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    52-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

    Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok