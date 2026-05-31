11:57, 31 мая 2026

В России ответили на оскорбления бывшего астронавта США в адрес российских космонавтов

Захарова: Российские космонавты украли разве что победу в космической гонке у США
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на оскорбления бывшего американского астронавта Марка Келли в адрес российских космонавтов, заявив, что те украли разве что победу в космической гонке у США. Ее слова приводят «Известия».

«Единственное, что российские космонавты украли, — это победу в космической гонке у США», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что именно СССР первым запустил в космос человека и искусственный спутник Земли.

Ранее Келли заявил, что успешное выполнение миссии у россиян якобы находится лишь на четвертом месте. По его мнению, на первом месте у российских космонавтов «видимость того, что они чем-то руководят», на втором — «обвинения кого-либо, если что-то пошло не так», на третьем — «мысли о том, что сегодня украсть».

