Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 16 июня 2026Путешествия

Раскрыто количество получивших электронные визы в Россию иностранцев

МИД: Около 821,3 тысячи иностранцев оформили электронные визы в Россию в 2025 году
Алина Черненко

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Около 821,3 тысячи иностранцев оформили электронные визы для въезда в Россию в 2025 году. Их количество в интервью РИА Новости раскрыл директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Собеседник агентства уточнил, что среди получателей лидируют граждане Китая (325,6 тысячи), Саудовской Аравии (84,8 тысячи) и Германии (65,7 тысячи). Кроме того, электронные визы в Россию были популярны у жителей Турции (около 60,1 тысячи), Индии (55,5 тысячи), Эстонии (30,4 тысячи) и Латвии (22,8 тысячи).

Ранее в Евросоюзе обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз. По мнению депутата Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере, этот факт вызывает «серьезные моральные и политические вопросы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

    Пилотов пассажирского самолета начало тошнить во время полета из-за неизвестных паров

    Россиянам назвали вызывающие морщины привычки

    Россиянам напомнили главные правила вождения в дождь

    Фильм с обвиненным в каннибализме актером запретили в Германии

    Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

    Мужчина похитил отвергшую его женщину

    Европу призвали готовиться к новому скачку инфляции

    Один из самых дорогих российских футболистов женился

    Раскрыто количество получивших электронные визы в Россию иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok