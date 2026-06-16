Раскрыто количество получивших электронные визы в Россию иностранцев

МИД: Около 821,3 тысячи иностранцев оформили электронные визы в Россию в 2025 году

Около 821,3 тысячи иностранцев оформили электронные визы для въезда в Россию в 2025 году. Их количество в интервью РИА Новости раскрыл директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Собеседник агентства уточнил, что среди получателей лидируют граждане Китая (325,6 тысячи), Саудовской Аравии (84,8 тысячи) и Германии (65,7 тысячи). Кроме того, электронные визы в Россию были популярны у жителей Турции (около 60,1 тысячи), Индии (55,5 тысячи), Эстонии (30,4 тысячи) и Латвии (22,8 тысячи).

Ранее в Евросоюзе обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз. По мнению депутата Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере, этот факт вызывает «серьезные моральные и политические вопросы».

