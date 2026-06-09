В ЕС обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз

Депутат ЕП Вайдере обеспокоилась ростом числа выданных россиянам виз в 2025 году

Рост числа выданных в 2025 году гражданам России шенгенских виз является серьезным поводом для беспокойства Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Этот факт вызывает серьезные моральные и политические вопросы, а также обеспокоенность безопасностью», — подчеркнула политик.

Вайдере прокомментировала опубликованную статистику выдачи виз странами Евросоюза в 2025 году и обеспокоилась серьезным увеличением числа разрешений россиянам на въезд в страны Шенгенской зоны. Она отметила, что лидерами по числу выданных российских гражданам виз являются Франция, Италия и Испания.

На 72,4 тысячи виз увеличилось число выданных гражданам России виз в 2025 году — с 606,5 тысячи до 679 тысяч. Россия остается в пятерке стран с наибольшим числом заявок

По мнению депутата ЕП, ограничение выдачи туристических виз россиянам станет инструментом демонстрации солидарности ЕС с Украиной, а также якобы позволит снизить уровень общественной поддержки специальной военной операции в России. Она также обратилась к Европейской комиссии с вопросом о возможных новых механизмах ограничения въезда россиян.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на требование стран ЕС ужесточить правила выдачи шенгена россиянам. По мнению политика, Европа не сможет таким образом усилить давление на Кремль.