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05:00, 9 июня 2026ПутешествияЭксклюзив

В ЕС обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз

Депутат ЕП Вайдере обеспокоилась ростом числа выданных россиянам виз в 2025 году
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

Рост числа выданных в 2025 году гражданам России шенгенских виз является серьезным поводом для беспокойства Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Этот факт вызывает серьезные моральные и политические вопросы, а также обеспокоенность безопасностью», — подчеркнула политик.

Вайдере прокомментировала опубликованную статистику выдачи виз странами Евросоюза в 2025 году и обеспокоилась серьезным увеличением числа разрешений россиянам на въезд в страны Шенгенской зоны. Она отметила, что лидерами по числу выданных российских гражданам виз являются Франция, Италия и Испания.

На
72,4 тысячи
виз

увеличилось число выданных гражданам России виз в 2025 году — с 606,5 тысячи до 679 тысяч. Россия остается в пятерке стран с наибольшим числом заявок

По мнению депутата ЕП, ограничение выдачи туристических виз россиянам станет инструментом демонстрации солидарности ЕС с Украиной, а также якобы позволит снизить уровень общественной поддержки специальной военной операции в России. Она также обратилась к Европейской комиссии с вопросом о возможных новых механизмах ограничения въезда россиян.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на требование стран ЕС ужесточить правила выдачи шенгена россиянам. По мнению политика, Европа не сможет таким образом усилить давление на Кремль.

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