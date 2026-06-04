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13:14, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на требование стран ЕС ужесточить правила выдачи шенгена россиянам

Депутат Журова усомнилась в эффективности ужесточения выдачи шенгена росиянам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ужесточив выдачу шенгенских виз россиянам, европейские страны доставят неудобство людям, но точно не усилят давление на Кремль, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она заявила в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что 11 европейских стран, в том числе не входящие в Европейский союз, потребовали от Брюсселя ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам в преддверии летнего сезона, чтобы усилить давление на Кремль.

«Каким образом можно усилить давление на Кремль, мне бы хотелось у них спросить. Сделать неудобно людям — это одно дело, а усилить давление на Кремль таким образом точно не получится и, вообще, никак, я бы так сказала. Может быть, они считают просто, что надо обязательно всем за границу. У нас сейчас все прекрасно в этом смысле, и мы можем спокойно отдыхать и в России, инфраструктура создана», — отреагировала депутат.

До этого сообщалось, что российским туристам стали реже отказывать в выдаче шенгенских виз. В 2025 году доля отказов снизилась с 7,4 до 6,3 процента.

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