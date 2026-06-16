Россиянам напомнили главные правила вождения в дождь

Автоэксперт Осипов назвал гидроудар главной опасностью для машины в дождь

Основные правила вождения в дождливую погоду в разговоре с 360.ru перечислил автоэксперт Андрей Осипов. Он отметил, что автомобиль приспособлен к движению в любых условиях, но задача водителя — всегда сохранять контроль над транспортным средством.

Во время сильного ливня в разы возрастает риск скольжения и потери устойчивости в поворотах, при ускорении и замедлении. Специалист порекомендовал чуть увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Главной опасностью таких погодных условий Осипов назвал гидроудар. Это ситуация, когда вода проникает в двигатель через воздухозаборные отверстия. Если мотор «захлебнет», произойдет гидроудар. Для владельца эта ситуация не слишком благоприятная, так как придется пережить очень дорогой ремонт двигателя.

Чтобы избежать такого исхода, эксперт не рекомендует «штурмовать» глубокие лужи. Предельно допустимый уровень воды ограничен клиренсом (дорожным просветом), который, как правило, составляет от 120 до 140 миллиметров. Осипов объясняет: если вода дошла до середины колеса, водителю «лучше всего передвигаться медленно, на ровном газу», чтобы выхлопная система не «захлебнулась».

Если автомобиль все-таки угодил в водную ловушку, при уровне воды по глушитель запустить двигатель еще можно. Когда ее уровень превышает выхлопную трубу, заводить мотор нельзя — сначала нужно вытащить машину из воды. Долгое нахождение в воде грозит образованием плесени и ржавчины.

Ранее россиянам объяснили возможность компенсации за затопленную ливнями машину. Но возмещение ущерба напрямую зависит от причины затопления.