Россиянам объяснили возможность компенсации за затопленную ливнями машину

Возможность взыскать ущерб за утонувшую в ливень машину зависит от причины затопления

После ливневых дождей, прошедших в ряде российских регионов, многие автомобили оказались по крышу в воде. Возможно ли получить компенсацию за испорченную машину и кто именно должен возместить ущерб, «Ленте.ру» рассказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, возможность взыскать ущерб напрямую зависит от причины затопления. Если будет установлено, что с нагрузкой не справилась ливневая канализация или, к примеру, Мосводоканал не выполнил свои обязанности, требовать выплату можно. В этой ситуации отвечает та организация, которая допустила неисправность или вовремя не очистила стоки от мусора.

«Другое дело, если владелец машины поставил ее у себя, на частной территории. Если собственник участка не позаботился о водоотведении, тогда ответственность полностью лежит на нем», — объясняет специалист.

Прежде чем обращаться с претензией, пострадавшему автомобилисту необходимо выяснить причину, почему произошел потоп, на основании чего установить виновного. Только после этого имеет смысл начинать процедуру взыскания, подытожил Дмитрий Славнов.

Ранее россиянам объяснили опасность запуска двигателя у затопленной ливнями машины. Если уровень воды еще позволяет добраться до аккумулятора, первым делом нужно отключить клемму — это снизит риск коротких замыканий. Полностью утопленный автомомбиль трогать бесполезно: массовое попадание воды вызовет замыкания и выведет из строя большинство электронных блоков. Специалист напомнил, что категорически запрещено запускать двигатель такой машины.