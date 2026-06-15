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11:36, 15 июня 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам объяснили опасность запуска двигателя у затопленной ливнями машины

Автоэксперт Осмоловский: Восстановлению подлежат около 90 процентов утопленных машин
Марина Аверкина

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom

После сильных ливней, прошедших в ряде российских регионов в минувшие выходные, многие автомобили оказались под водой в буквальном смысле. Что делать владельцам пострадавших машин в такой ситуации и можно ли справиться своими силами, «Ленте.ру» рассказал руководитель сервиса E.N. Cars Иван Осмоловский.

По словам эксперта, если уровень воды еще позволяет добраться до аккумулятора, первым делом нужно отключить клемму — это снизит риск коротких замыканий. Полностью утопленную машину трогать бесполезно: массовое попадание воды вызовет замыкания и выведет из строя большинство электронных блоков. Категорически запрещено запускать двигатель — гидроудар сразу разрушит мотор.

Самостоятельно справиться с последствиями потопа без профессионального оборудования и опыта крайне сложно — потребуется работа специалистов. «Автомобиль следует эвакуировать в сервис, желательно специализирующийся на конкретной марке, где досконально знают ее устройство», — рекомендует Осмоловский.

Мастера разбирают салон практически до голого металла: снимают сиденья, ковролин, панель приборов, демонтируют все электронные блоки, разъемы, жгуты проводки. Каждый элемент тщательно осматривают, чистят, сушат, ремонтируют или заменяют. Такой же разбор проводят в моторном отсеке. «Это очень долгий и кропотливый труд, который может занимать несколько месяцев. Владельцу придется набраться терпения», — разъясняет специалист.

По его оценке, восстановлению подлежат примерно 90 процентов утопленных машин. Однако бывают случаи, когда выходит из строя большая часть блоков. Тогда ремонт становится дороже, чем приобретение аналогичной подержанной машины того же возраста. В такой ситуации автомобиль выгоднее продать на запчасти, подытожил Осмоловский.

Ранее россиянам назвали бесполезные опции в современных машинах. Некоторые из них могут создавать дополнительные неудобства автовладельцу.

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