Автоэксперт Липовицкий назвал светодиодную подсветку и панорамный люк лишним оборудованием

Россиянам назвали бесполезные опции в современных машинах. Автоэксперт компании «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий обратил внимание в разговоре с «Известиями», что среди предлагаемых производителями автомобильных функций есть такие, без которых можно обойтись. Более того, некоторые из них могут создавать дополнительные неудобства.

В первую очередь специалист упомянул интерьерную светодиодную подсветку. Несмотря на внешнюю привлекательность, интенсивное свечение в салоне быстро утомляет зрение, особенно ночью. Поэтому автовладельцы обычно отключают ее или выбирают один спокойный цвет.

Система управления жестами в некоторых случаях ошибается в распознавании команды. В этом плане традиционные физические кнопки и сенсоры работают быстрее и надежнее. Также эксперт отметил отделку из искусственной кожи и глянцевые панели. Со временем экокожа покрывается трещинами и заломами, теряя товарный вид, а рояльный лак моментально собирает отпечатки пальцев и мелкие царапины.

Сомнительной тратой эксперт считает и заказ редкого цвета кузова. Такой автомобиль однозначно привлекает внимание, но необычный оттенок может наскучить, а восстановительный ремонт и подбор эмали обойдутся значительно дороже базового цвета.

Панорамная крыша также вызывает сомнения у Липовицкого. Кроме того, что стеклянная конструкция уменьшает свободное пространство над головой, она еще требует постоянного обслуживания, а ее замена при повреждении влетит в копейку. Стоит помнить о минусах низкопрофильных колес. Диски и шины придают машине спортивный силуэт, однако хуже гасят удары на неровностях, увеличивая нагрузку на подвеску и повышая риск испортить колесные диски.

Система автоматической остановки и запуска двигателя на светофорах («старт-стоп») вызывает немало нареканий со стороны водителей, которые жалуются на снижение комфорта при поездках и возросшие нагрузки на узлы авто. Также специалист упомянул системы помощи: автопарковщика и удержания машины в полосе движения. Они часто раздражают опытных автомобилистов из-за замедленной реакции в первом случае и некорректной работы на стертой разметке и плохих дорогах во втором.

Ранее россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров. В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили проще в части механики, но электротехника и программное обеспечение устроены сложнее.