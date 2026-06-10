Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:32, 10 июня 2026Авто

Россиянам назвали бесполезные опции в современных машинах

Автоэксперт Липовицкий назвал светодиодную подсветку и панорамный люк лишним оборудованием
Марина Аверкина

Фото: Mariaprovector / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали бесполезные опции в современных машинах. Автоэксперт компании «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий обратил внимание в разговоре с «Известиями», что среди предлагаемых производителями автомобильных функций есть такие, без которых можно обойтись. Более того, некоторые из них могут создавать дополнительные неудобства.

В первую очередь специалист упомянул интерьерную светодиодную подсветку. Несмотря на внешнюю привлекательность, интенсивное свечение в салоне быстро утомляет зрение, особенно ночью. Поэтому автовладельцы обычно отключают ее или выбирают один спокойный цвет.

Система управления жестами в некоторых случаях ошибается в распознавании команды. В этом плане традиционные физические кнопки и сенсоры работают быстрее и надежнее. Также эксперт отметил отделку из искусственной кожи и глянцевые панели. Со временем экокожа покрывается трещинами и заломами, теряя товарный вид, а рояльный лак моментально собирает отпечатки пальцев и мелкие царапины.

Материалы по теме:
К чему снится машина: толкование снов про автомобиль из сонников и мнение психолога
К чему снится машина:толкование снов про автомобиль из сонников и мнение психолога
15 сентября 2025
Перевозка детей в автомобиле в 2026 году: основные правила, требования и штрафы
Перевозка детей в автомобиле в 2026 году:основные правила, требования и штрафы
19 января 2026

Сомнительной тратой эксперт считает и заказ редкого цвета кузова. Такой автомобиль однозначно привлекает внимание, но необычный оттенок может наскучить, а восстановительный ремонт и подбор эмали обойдутся значительно дороже базового цвета.

Панорамная крыша также вызывает сомнения у Липовицкого. Кроме того, что стеклянная конструкция уменьшает свободное пространство над головой, она еще требует постоянного обслуживания, а ее замена при повреждении влетит в копейку. Стоит помнить о минусах низкопрофильных колес. Диски и шины придают машине спортивный силуэт, однако хуже гасят удары на неровностях, увеличивая нагрузку на подвеску и повышая риск испортить колесные диски.

Система автоматической остановки и запуска двигателя на светофорах («старт-стоп») вызывает немало нареканий со стороны водителей, которые жалуются на снижение комфорта при поездках и возросшие нагрузки на узлы авто. Также специалист упомянул системы помощи: автопарковщика и удержания машины в полосе движения. Они часто раздражают опытных автомобилистов из-за замедленной реакции в первом случае и некорректной работы на стертой разметке и плохих дорогах во втором.

Ранее россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров. В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили проще в части механики, но электротехника и программное обеспечение устроены сложнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев ответил на недовольство Польши чествованием жертв УПА

    Стали известны подробности состояния россиянки после отравления вином на Бали

    Российский рэпер высказался о хейте и трусах после съемок для зарубежного бренда

    Глава МИД Венгрии пояснила позицию Венгрии по оружию для Киева

    Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

    В Европе отметили российский национальный праздник

    Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

    Рой пчел налетел на детскую площадку в Подмосковье

    РКС создаст более 100 спутников для новой системы связи России

    Якубович сбрил усы и описал смену имиджа словами «ощущение, что без трусов хожу»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok