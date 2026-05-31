Бывший американский астронавт оскорбил российских космонавтов

Бывший американский астронавт Марк Келли оскорбил российских космонавтов, выступая на форуме по безопасности в Одессе. Его слова приводит RT.

После 15 лет работы с космонавтами он заявил, что успешное выполнение миссии у россиян якобы находится лишь на четвертом месте. По его мнению, на первом месте у российских космонавтов «видимость того, что они чем-то руководят», на втором — «обвинения кого-либо, если что-то пошло не так», на третьем — «мысли о том, что сегодня украсть».

«В русском языке есть поговорка: "если ты за день ничего не украл на работе — значит, день прошел зря"», — дополнил свою мысль Келли.

Пользователи социальных сетей резко раскритиковали бывшего астронавта, обвинив его в озвучивании оскорбительных стереотипов и напомнив о достижениях России в космосе.

В 2020 году аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter (теперь — платформа X) удалили после оскорблений российских космонавтов. Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты, в которых утверждалось, что российские космонавты якобы были в состоянии алкогольного опьянения на одном из видео.