Названы последствия рекордного госдолга США для мировой экономики

«Ведомости»: Растущий госдолг США может сделать более дорогими кредиты по всему миру

Растущий госдолг США может сделать более дорогими кредиты по всему миру. Такие последствия назвали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

В мае госдолг Соединенных штатов увеличился до 39,2 триллиона долларов (плюс 0,24 триллиона). Средняя ставка обслуживания долга к тому моменту составляла 3,35 процента. По прогнозам МВФ, к 2031-му госдолг страны увеличится до 142 процентов ВВП.

Высокие ставки на американский госдолг делают долларовые активы более привлекательными, что сказывается на денежно-кредитной политике (ДКП) других стран, отметил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко. Если другая страна будет снижать ставки, инвесторам будет выгоднее вкладываться в госдолг США, что провоцирует ослабление национальной валюты, отток капитала и рост импортной инфляции.

«Доллар по-прежнему доминанта мировой финансовой системы. Большая часть операций, резервов, платежей, инвестиций и долгов в мире сформированы в долларах. Поэтому рост долларовых ставок и доходности будет сказываться на других регионах», — отметил начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Быстрый рост госдолга США объясняют хроническим дефицитом бюджета США, дорогим рефинансированием заимствований и ростом обязательных расходов. Как заявил ведущий эксперт ЦМАКПа Роман Волков, увеличение госдолга — многолетняя финансовая проблема, с которой тяжело бороться, но администрация не может принять решение урезать расходы. Лишь недавнее введение Трампом импортных пошлин стало своеобразной попыткой пополнить бюджет.

Ранее экономике США предсказали резкий скачок госдолга. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин полагает, что к осени 2026 года показатель может пробить отметку в 40 триллионов долларов.

