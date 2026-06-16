Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:25, 16 июня 2026Мир

Раскрыты расходы США на создание биолабораторий на Украине

Минобороны США инвестировало более $11 млн в создание биолабораторий на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки инвестировало свыше 11 миллионов долларов в создание и оборудование биолабораторий на территории Украины. Такие данные приводит ТАСС после изучения рассекреченных документов американской Национальной разведки.

Согласно материалам, основным подрядчиком стала американская компания Black & Veatch. В частности, на строительство Центральной референс-лаборатории при Украинском научно-исследовательском противочумном институте было потрачено 3,49 миллиона долларов, из которых более 2 миллионов вложили в лабораторное оборудование.

Траты на диагностическое оборудование в Закарпатской области превысили 1,92 миллиона долларов, инвестиции в Херсонскую диагностическую лабораторию составили порядка 1,72 миллиона долларов, а в Херсонский областной лабораторный центр США — больше 2,1 миллиона долларов.

Финансирование шло в рамках программ технической помощи, донором стало американское Минобороны, а бенефициаром — Минздрав Украины.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбар заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран. Россия подозревала о них несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Заявляли от имени Зеленского». Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России в 2022 году

    Рекордные осадки выпали под Москвой

    Европейцы испугались одного решения Трампа по Украине

    Необычное землетрясение произошло в одной стране

    Стало известно о попавших в окружение подразделениях ВСУ

    Объяснена популярность генерала Лебедя на выборах 1996 года

    Найдено редчайшее древнее изображение Иисуса Христа в необычном образе

    В Крыму заявили о возможности использования ВСУ шума от мотоциклов для прикрытия

    Режим ЧС объявили в российском регионе

    Стала известна судьба мобилизованных в ВСУ после мятежа под Черниговом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok