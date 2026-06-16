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07:30, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Забывчивая девушка оставила на видном месте в спальне одну вещь и опозорилась перед гостем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Daniel Jedzura / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Pale-hornette рассказала, как опозорилась перед своим другом, который зашел к ней в гости после прогулки. По словам девушки, приглашая приятеля в гости, она забыла об одной вещи, лежавшей у нее на прикроватной тумбочке.

«Я люблю читать перед сном, но постоянно теряю концентрацию. Из-за этого чтение начинает меня раздражать и перестает быть чем-то уютным и расслабляющим. Поэтому во время чтения я сосу какую-нибудь игрушку. Например, фаллоимитатор. По какой-то причине занятый рот помогает мне сосредоточиться, и я не нашла другого способа. А еще мне просто нравится это делать, но это уже другая история», — призналась девушка.

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Когда автор пригласила в гости приятеля, он зашел в комнату первым. На тумбочке возле кровати лежала книга, в которую в качестве закладки был вставлен фаллоимитатор. В частично скрытом от взгляда страницами предмете все равно были отчетливо видны очертания пениса.

«Я почувствовала себя как олень, застигнутый светом фар, и, наверное, мое лицо ужасно покраснело, но, дай бог ему здоровья, он просто отвернулся и сделал вид, что ничего не произошло. Как только он отвлекся, я бросилась прятать эту чертову штуку под подушку, хотя было уже очевидно поздно», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как потеряла сон почти на всю ночь. Причиной стал ее собственный вибратор, который она после использования оставила на раковине в ванной комнате.

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