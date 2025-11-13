Неисправный вибратор напугал свою владелицу и лишил ее сна

Пользовательница Reddit с ником Thedavynator рассказала о том, как потеряла сон почти на всю ночь. По ее словам, причиной стал ее собственный вибратор, который она после использования оставила на раковине в ванной комнате.

«Только я начала наконец-то засыпать, как вдруг услышала ужасный звук из ванной. Первая мысль: "О боже, туалетный демон!" Открываю дверь и вижу, как светящийся синий огонек мечется по раковине, словно холодное масло по раскаленной сковороде. Я на мгновение пугаюсь, но потом хватаю вибратор и понимаю, что он сам включился и нырнул в раковину», — написала автор.

Девушка попыталась зажать кнопку выключения, но это не помогло. Спустя пять минут вибратор все же выключился и Thedavynator со спокойной душой положила его на тумбочку возле кровати. Но едва ее мозг начал погружаться в сон, как секс-игрушка снова начала издавать пугающие звуки. И снова ей потребовалось некоторое время, чтобы отключить ее.

«И снова я пытаюсь уснуть, и снова эта штука внезапно начинает включаться! Я снова выключаю ее и ставлю на зарядку, полагая почему-то, что это поможет. Кто-то, должно быть, наложил на меня очень странное проклятие. И все ради посредственного оргазма», — посетовала девушка.

Несмотря на то, что ей в итоге удалось уснуть, на следующий день мучения продолжились. Вибратор еще неоднократно включался, а автору даже пришлось спрятать его под подушку, поскольку на твердых поверхностях он издавал звуки, похожие на «худшее в мире барабанное соло». Другие пользователи предположили, что причиной неисправности могло стать короткое замыкание, спровоцированное попавшей внутрь игрушки водой.

