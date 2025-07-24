Мужчина столкнулся с неожиданным последствиям использования секс-игрушек

Пользователь Reddit с ником Mkrtichian6 рассказал о необычной проблеме, связанной с использованием секс-игрушек. По словам мужчины, которому немного за 30, впервые в жизни он купил такой товар несколько месяцев назад.

«Я увидел эту резиновую или силиконовую штуку с тремя отверстиями и подумал, что должен попробовать. Раньше я использовал только руки или занимался сексом с женщинами. Я никогда не думал о покупке секс-игрушки, потому что это всегда казалось мне очень дорогим удовольствием», — уточнил автор.

По его словам, ему очень понравилось пользоваться игрушкой и она показалась ему потрясающей, однако вскоре его должны были навестить с визитом родственники. Он испугался, что они найдут игрушку, поэтому просто выкинул ее.

«Они уехали на прошлой неделе, и теперь я больше не могу достичь оргазма руками, особенно правой. И это чертовски странно, ведь я использовал одну и ту же руку больше 30 лет, а теперь она вдруг перестал мне подходить. Вчера мне удалось воспользоваться левой рукой, но ощущения были ужасными», — признался рассказчик.

Теперь он снова ищет в интернете похожу игрушку, параллельно задаваясь вопросом о том, почему люди так привыкают к подобным устройствам и почему может быть сложно отказаться от их использования.

Ранее уставшим от секс-игрушек парам подсказали способы разнообразить секс. Как отметила психоаналитик Бленда Родригес, существуют специальные эротические карточки и кубики для игры в постели. На них написаны определенные действия, которые должны совершить партнеры.