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07:01, 11 июля 2025Забота о себе

Уставшим от секс-игрушек парам подсказали способы разнообразить секс

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eric Johnson / Unsplash

Психоаналитик Бленда Родригес заявила, что если пара уже устала от секс-игрушек, то разнообразить сексуальную жизнь можно другими способами. Их она подсказала в беседе с изданием GZH.

Как отметила Родригес, существуют специальные эротические карточки и кубики для игры в постели. На них написаны определенные действия, которые должны совершить партнеры, пояснила она.

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Кроме того, специалистка порекомендовала попробовать съедобное нижнее белье. Также она посоветовала купить масло для эротического массажа. Причем по телу можно водить не только руками, но и даже секс-игрушками, к примеру вибратором-пулей, а только потом использовать их по назначению, заключила Родригес.

Ранее уролог Элизеу Нето призвал отказаться от секса в сауне. В противном случае, по его словам, возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

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