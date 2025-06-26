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02:07, 26 июня 2025Забота о себе

Любителей секса в сауне предупредили о риске опасных заболеваний

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mr. Tempter / Shutterstock / Fotodom  

Уролог Элизеу Нето предупредил, что любители секса в сауне могут столкнуться с опасными заболеваниями. Об этом он рассказал в беседе с изданием Metropoles.

«Высокая температура и влажность в сауне увеличивают риск обезвоживания, гипотонии, головокружения и проблем с сердечно-сосудистой системой во время физических нагрузок, к которым относится секс», — пояснил врач.

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Кроме того, по его словам, тепло негативно сказывается на выработке и качестве спермы. Также в такой среде быстро размножаются различные патогены, поэтому могут возникнуть грибковые и бактериальные инфекции.

В заключение специалист добавил, что сауна является общественным местом, где все поверхности зачастую грязные, а это чревато заражением некоторыми заболеваниями, передающимися половым путем, например генитальным герпесом, особенно при наличии повреждений на коже и слизистых оболочках.

Ранее сексолог Ольга Василенко заявила, что лишаться девственности лучше после совершеннолетия. По ее словам, именно в этом возрасте человек готов физически, психологически, юридически и интеллектуально.

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