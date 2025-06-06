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21:03, 6 июня 2025Забота о себе

Раскрыт оптимальный возраст для лишения девственности

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко рассказала, какие четыре правила необходимо соблюсти перед тем, как начать половую жизнь. Оптимальный возраст для лишения девственности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что вступать в половую жизнь можно только тогда, когда человек готов к этому физически, психологически, юридически и интеллектуально. Исходя из этого, оптимальный возраст лишения девственности, по ее словам, составляет 18-20 лет.

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Как дополнила эксперт, существует мнение, что ранний секс случается только у выходцев из неблагополучных семей. Она назвала данное утверждение мифом, который прочно укоренился в сознании людей. Василенко добавила, что даже в самой образцовой семье ребенку необходимо грамотное половое воспитание.

Ранее сексолог Изабелла Серкейра рассказала, как паре сохранить сексуальную связь даже во время разлуки. Она предложила использовать вибратор с дистанционным управлением.

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