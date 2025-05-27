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05:30, 27 мая 2025Забота о себе

Парам подсказали способ испытывать сексуальное удовольствие даже во время разлуки

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sergey causelove / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Изабелла Серкейра заявила, что пары могут испытывать сексуальное удовольствие даже во время разлуки. Способ это сделать она подсказала в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила Серкейра, партнерам, которые находятся на расстоянии, следует воспользоваться вибратором с дистанционным управлением. Все действия с подобными секс-игрушками совершаются через специальные мобильные приложения или пульты, идущие в комплекте.

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Таким образом, по словам сексолога, один партнер будет непосредственно пользоваться вибратором, а второй ─ контролировать интенсивность и ритм. Одновременно с этим паре стоит созвониться по видеосвязи, чтобы видеть друг друга. С помощью таких секс-игрушек можно придать остроты отношениям, а также лучше познать собственное тело, заключила Серкейра.

Ранее сексолог Эрика Тинен рассказала, как можно разнообразить мастурбацию. По ее словам, во время самоудовлетворения стоит послушать эротические аудиозаписи.

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