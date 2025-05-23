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07:00, 23 мая 2025Забота о себе

Сексолог раскрыла необычный способ разнообразить мастурбацию

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Эрика Тинен заявила, что если мастурбация стала скучной, то ее можно разнообразить. Необычный способ, как это сделать, она раскрыла изданию Metropoles.

Как отметила Тинен, порнография зачастую негативно влияет на воображение, что нельзя сказать об эротических аудиозаписях. Это может быть книга с рассказами для взрослых, либо же описание интимных сцен от первого лица. Сексолог добавила, что иногда повествование ведется вымышленной парой или даже группой людей.

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По словам эксперта, эротические аудиозаписи рассказывают историю постепенно, а не выдают все и сразу. Данный способ поможет развить свою сексуальность, особенно женщинам. В заключение Тинен добавила, что такие эксперименты можно ставить не только в одиночку, но и вместе с партнером, например, во время массажа или оральных ласк.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация в пожилом возрасте полезна для здоровья. По ее словам, благодаря самоудовлетворению можно нормализовать артериальное давление.

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