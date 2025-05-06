Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:06, 6 мая 2025Забота о себе

Пожилым людям объяснили пользу мастурбации

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация в пожилом возрасте полезна для здоровья. Об этом она рассказала изданию Metropoles.

«Наша сексуальность рождается и умирает вместе с нами. На каждом этапе жизни у нас есть новые открытия и удовольствия при исследовании тела. Это может произойти даже после 70-80 лет», ─ объяснила Фрейтас.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам специалистки, мастурбация снимает напряжение, укрепляет иммунную систему и нормализует артериальное давление. Кроме того, благодаря самоудовлетворению улучшаются сон и настроение, а также укрепляются мышцы в области таза. Сексолог добавила, что удовольствие является важным вне зависимости от того, есть у человека партнер или нет. Она подчеркнула, что некоторые люди только в пожилом возрасте узнают, что секс может быть и без проникновения.

Ранее сексолог Ана Ломбардия рассказала, как преодолеть тревогу в постели. По ее словам, для этого надо практиковать осознанное дыхание во время мастурбации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли попытку атаки дронами на Москву. Собянин сообщил о 19 сбитых беспилотниках

    Во Франции потеряли ошибочно выпущенного из тюрьмы преступника

    Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась в топе с экстремально глубоким декольте

    Пожилым людям объяснили пользу мастурбации

    Российский регион пытались атаковать два десятка беспилотников

    В Швейцарии назвали последствие поражений ВСУ для Зеленского

    В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

    Перечислены советы по покупке подержанных ПК

    Сотрудник оздоровительного центра месяцами подглядывал за обнаженными клиентками

    Экономист спрогнозировал курс рубля летом 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости