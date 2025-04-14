Сексолог раскрыла способ преодолеть тревогу в постели

Некоторые люди испытывают тревогу в постели, поскольку хотят хорошо выглядеть внешне, продержаться определенное время и достичь большого количества оргазмов. Сексолог Ана Ломбардия в беседе с изданием ABC раскрыла способ преодолеть беспокойство во время интимной близости.

Как отметила Ломбардия, для преодоления тревоги в постели необходимо перестроиться таким образом, чтобы секс ассоциировался со спокойствием, а не стрессом. Для этого во время мастурбации нужно практиковать осознанное дыхание, техники релаксации и замедления. Если беспокойство уже укоренилось, то стоит поразмышлять о его истоках, в том числе и с помощью специалистов.

Кроме того, по словам сексолога, важно выбрать для интимной близости правильного человека. Так, с идеальным партнером можно быть собой, при этом он должен вселять уверенность, а не оказывать давление, если сталкивается с какими-либо ограничениями в постели. Также стоит разобраться с нереалистичными ожиданиями и негативным прошлым опытом в случае его наличия, уточнила специалистка.

Ранее сексолог Сергей Кузнецов рассказал, из-за чего утрачивается интерес к интимной жизни. По его словам, на снижение либидо влияют неправильное питание и переутомление.