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21:02, 19 апреля 2024Забота о себе

Россиянам указали на приводящие к потере интереса к сексу причины

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Нездоровое питание, трудный рабочий график, переутомление приводят к снижению либидо, предупредил сексолог Сергей Кузнецов. На эти и другие причины потери интереса к сексу он указал россиянам в беседе с «Известиями».

Врач обратил внимание, что чаще всего либидо падает при дисбалансе мужских и женских гормонов, которые в разных пропорциях вырабатываются у представителей обоих полов. Их соотношение, а также уровень пролактина и гормонов щитовидной железы могут меняться в течение жизни, отметил Кузнецов.

Тестостерон влияет на сексуальную активность и мужчин, и женщин. Уровень гормона можно повысить, часто занимаясь сексом

Сергей Кузнецовсексолог

По словам сексолога, либидо может угасать из-за стрессов, депрессии, тревожности, неадекватного восприятия своего тела или из-за травмирующего опыта в прошлом. Исправить ситуацию можно, позаботившись о своем психическом благополучии и с помощью доверительных отношений с партнером, объяснил Кузнецов.

Сказывается на сексуальной активности, по его словам, и образ жизни человека. У тех, кто плохо спит, мало занимается спортом, переутомляется, например, из-за неудобного графика работы и имеет вредные привычки, либидо значительно ниже, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни, предупредил специалист.

Интерес с сексу может угасать из-за приема антидепрессантов, нейролептиков, лекарств от аллергии и гормональных препаратов

Сергей Кузнецовсексолог

В заключение Кузнецов добавил, что недавние исследования показали, что у женщин с низким либидо отмечается снижение активности в областях мозга, ответственных за сексуальное желание, и повышенная активность в областях, ответственных за самоконтроль и моральные суждения.

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      Алиса Дмитриева
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