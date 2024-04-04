Названы способы восстановить сексуальные отношения после ссоры

Ссоры в любовных отношениях — неизбежная часть жизни, заверила психолог-сексолог Вера Веткина. В беседе с «Лентой.ру» эксперт по отношениям назвала способы восстановить сексуальные отношения после конфликтов.

По словам Веткиной, первый шаг к примирению — откровенный разговор, который поможет выявить истинные причины ссоры. Во время такой беседы психолог порекомендовала постараться понять точку зрения партнера и выразить свои чувства и эмоции без обвинений и агрессии.

При этом она отметила, что отказ от близости как способ наказать партнера после ссоры — не лучшая стратегия. Веткина объяснила, что отвержение партнера может только усугубить проблему, тогда как секс поможет снять напряжение.

Кстати, статистика измен говорит, что нередко адюльтер происходит как раз на фоне проблем в паре и отсутствия сексуальной жизни

Вера Веткина психолог-сексолог

Также для восстановления близости важно проводить время вдвоем и наслаждаться общением. «Забудьте о разногласиях и сосредоточьтесь на том, чтобы создать атмосферу взаимного уважения и любви. Это поможет вам освежить чувства и возродить гармонию», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Наладить контакт после ссоры помогут нежные прикосновения, при этом во время ласк не нужно торопиться переходить к более интимным формам взаимодействия, отметила Веткина.

Но самое главное, по словам психолога, — это предотвращение конфликтов. Регулярное общение, взаимопонимание и уважение друг к другу помогут избежать многих ссор. «Восстановление мира и любви в паре требует усилий и терпения. Однако если вы оба готовы работать над собой и проявлять заботу друг о друге, то сможете преодолеть конфликт и вернуться к гармоничным отношениям», — заключила она.

Ранее Веткина оценила пользу мастурбации. Она заявила, что получение удовольствия от самоудовлетворения заложено в человеке природой, чтобы снять стресс, когда партнера нет рядом.