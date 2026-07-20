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22:57, 20 июля 2026Бывший СССР

Сырский признал превосходство войск России над ВСУ «во всем»

Сырский признал превосходство ВС России над ВСУ во всем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что российские войска «во всем» превосходят украинскую армию. Он написал об этом в колонке для портала Militarnyi.

«Я не могу через два месяца перевести миллионную армию "на дроны" и сказать: теперь воюем так», — добавил Сырский, отвечая на претензии насчет низкой скорости внедрения беспилотников.

Сырский отметил, что для эффективного применения БПЛА требуются, в частности, артиллерия, минометы, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Перечень необходимого для закупки Генштаб предоставляет Министерству обороны Украины. «Закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде», — пишет главком ВСУ.

Ранее британская газета The Guardian писала, что вопрос отставки Сырского «уже решен». По словам источника издания, новый главком ВСУ должен быть «известным и популярным», но при этом не обладать политическими амбициями, чтобы «не создавать конкуренции».

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