Такер Карлсон побывал на ужине с Каллас и пришел в шок

Такер Карлсон заявил о шоке после ужина с Каей Каллас

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас. Он высказался об этом во время своего подкаста, опубликованного на YouTube.

«Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов (...). Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» — поразился он.

Как утверждает Карлсон, другие участники ужина также оказались ошеломлены незрелым поведением Каллас.

Ранее Карлсон заявил, что Запад спровоцировал Россию на военные действия на Украине. Он отметил, что США ответственны за нынешние проблемы с РФ.