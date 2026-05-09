Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 9 мая 2026Мир

Такер Карлсон уличил Запад в провокации России

Карлсон: Россия начала СВО из-за того, что Запад решил принять Украину в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Запад спровоцировал Россию на военные действия на Украине. Такое мнение выразил телеведущий Такер Карлсон в интервью немецкой газете Die Zeit.

«Европа должна защищать себя. Вы увидите, что с Россией вы можете хорошо ладить. Нескольких лет назад Европа покупали бензин у России», — сказал журналист, отметив, что США ответственны за нынешние проблемы с Россией.

При этом Карлсон отметил, что, по его мнению, в странах Запада в настоящее время нет полноценной свободы слова.

Ранее Карлсон заявил, что власти западных стран виновны в уничтожении Украины, затянув конфликт с Россией. По его словам, потери населения будут дополнены еще и фактически легализованным президентом Украины Владимиром Зеленским расхищением сельскохозяйственных территорий страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали». Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной

    В Подмосковье пройдут тематические ярмарки ко Дню Победы

    Такер Карлсон уличил Запад в провокации России

    На Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы

    МИД прокомментировал слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

    Россиянин получил ранения в результате атаки украинского беспилотника

    Биолог предупредил о нашествии комаров в Москве

    Захарова призвала весь мир услышать предупреждение России Зеленскому

    В России начались длинные майские выходные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok