05:18, 1 мая 2026Мир

Такер Карлсон назвал виновных в уничтожении Украины

Такер Карлсон: Запад довел Украину до уничтожения, затянув конфликт с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти западных стран виновны в уничтожении Украины, затянув конфликт с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине. Оно затянуло конфликт за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. Таким образом, Украина как нация прекратит существование», — сказал он.

По его словам, потери населения будут дополнены еще и фактически легализованным президентом Украины Владимиром Зеленским расхищением сельскохозяйственных территорий страны.

Ранее Такер Карлсон заявил, что ощущает как предательство изменение политического курса президента США Дональда Трампа. «Я не испытываю ненависти к Трампу. Я ненавижу эту войну [с Ираном] и новый курс, который выбрало правительство США. Я чувствую, что меня предали», — пожаловался он.

