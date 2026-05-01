Такер Карлсон: Запад довел Украину до уничтожения, затянув конфликт с Россией

Власти западных стран виновны в уничтожении Украины, затянув конфликт с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине. Оно затянуло конфликт за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. Таким образом, Украина как нация прекратит существование», — сказал он.

По его словам, потери населения будут дополнены еще и фактически легализованным президентом Украины Владимиром Зеленским расхищением сельскохозяйственных территорий страны.

Ранее Такер Карлсон заявил, что ощущает как предательство изменение политического курса президента США Дональда Трампа. «Я не испытываю ненависти к Трампу. Я ненавижу эту войну [с Ираном] и новый курс, который выбрало правительство США. Я чувствую, что меня предали», — пожаловался он.