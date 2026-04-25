Интернет и СМИ
17:21, 25 апреля 2026Интернет и СМИ

Карлсон пожаловался на предательство Трампа

Карлсон заявил, что ощущает изменение политического курса Трампа предательством
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ощущает как предательство изменение политического курса президента США Дональда Трампа, в частности, относительно войн. Его слова передает The Wall Street Journal.

По словам Карлсона, пока Трамп был кандидатом на пост президента США, он обещал, что Соединенные Штаты не вступят в новые войны. Впоследствии американский лидер отказался от этого пункта своей политической программы, в частности, начав войну с Ираном. По мнению журналиста, в этом вопросе на главу государства повлиял в том числе Израиль.

«Я не испытываю ненависти к Трампу. Я ненавижу эту войну (с Ираном — прим. «Ленты.ру») и новый курс, который выбрало правительство США. Я чувствую, что меня предали», — пожаловался журналист.

Ранее Карлсон извинился перед американцами за то, что помогал Трампу на выборах. Журналист также обратил внимание, что многие граждане США, проголосовавшие за нынешнего президента, догадывались о его невысоких моральных качествах.

    Последние новости

    В России ответили на заявление о производстве оружия Украиной и Азербайджаном

    Роскомнадзор заблокировал соцсеть для любителей пива

    Китай отреагировал на появление своих компаний в антироссийских санкциях Евросоюза

    Автор ИИ-кавера «Седая ночь» заявил о спросе на российском рынке

    В Финляндии испугались военного столкновения с Россией из-за действий президента страны

    Премьер Саксонии рассказал о надвигающейся катастрофе для Германии

    Макрону дали совет после слов о России и США

    Жена Плющенко назвала мужа уникальным спортсменом

    Путешественница описала российских пенсионеров в Таиланде фразой «восхитили меня»

    Врач назвала способы снизить риск деменции

    Все новости
