Карлсон пожаловался на предательство Трампа

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ощущает как предательство изменение политического курса президента США Дональда Трампа, в частности, относительно войн. Его слова передает The Wall Street Journal.
По словам Карлсона, пока Трамп был кандидатом на пост президента США, он обещал, что Соединенные Штаты не вступят в новые войны. Впоследствии американский лидер отказался от этого пункта своей политической программы, в частности, начав войну с Ираном. По мнению журналиста, в этом вопросе на главу государства повлиял в том числе Израиль.
«Я не испытываю ненависти к Трампу. Я ненавижу эту войну (с Ираном — прим. «Ленты.ру») и новый курс, который выбрало правительство США. Я чувствую, что меня предали», — пожаловался журналист.
Ранее Карлсон извинился перед американцами за то, что помогал Трампу на выборах. Журналист также обратил внимание, что многие граждане США, проголосовавшие за нынешнего президента, догадывались о его невысоких моральных качествах.