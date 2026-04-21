Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:09, 21 апреля 2026

Такер Карлсон извинился перед американцами за помощь Трампу на выборах

Журналист Карлсон заявил, что сожалеет о том, что поддерживал Трампа на выборах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон извинился перед соотечественниками за помощь президенту США Дональду Трампу на президентских выборах. Эту тему он поднял в авторской программе, выпуск доступен на личном сайте Карлсона.

«Мы будем еще долго мучиться из-за этого (победы Дональда Трампа на выборах — прим. «Ленты.ру»). Я — точно. Хочу сказать, что сожалею о том, что ввел людей в заблуждение — это было непреднамеренно», — сказал журналист. Он добавил, что именно такие люди, как президент США, нередко добиваются успеха.

Карлсон также подчеркнул, что многие американцы догадывались о невысоких моральных качествах Трампа, но все равно отдали за него свой голос.

Ранее Трамп раскритиковал Карлсона. Он назвал журналиста человеком с низким интеллектом. Поводом для критики стала позиция журналиста относительно военной операции США в Иране. Карлсон счел совершенно неприемлемыми действия Вашингтона, атаковавшего гражданскую инфраструктуру страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok