Такер Карлсон извинился перед американцами за помощь Трампу на выборах

Журналист Карлсон заявил, что сожалеет о том, что поддерживал Трампа на выборах

Американский журналист Такер Карлсон извинился перед соотечественниками за помощь президенту США Дональду Трампу на президентских выборах. Эту тему он поднял в авторской программе, выпуск доступен на личном сайте Карлсона.

«Мы будем еще долго мучиться из-за этого (победы Дональда Трампа на выборах — прим. «Ленты.ру»). Я — точно. Хочу сказать, что сожалею о том, что ввел людей в заблуждение — это было непреднамеренно», — сказал журналист. Он добавил, что именно такие люди, как президент США, нередко добиваются успеха.

Карлсон также подчеркнул, что многие американцы догадывались о невысоких моральных качествах Трампа, но все равно отдали за него свой голос.

Ранее Трамп раскритиковал Карлсона. Он назвал журналиста человеком с низким интеллектом. Поводом для критики стала позиция журналиста относительно военной операции США в Иране. Карлсон счел совершенно неприемлемыми действия Вашингтона, атаковавшего гражданскую инфраструктуру страны.