02:23, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон резко высказался о конфликте с Ираном

Журналист Карлсон: США намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: SHAWN THEW / Pool / Reuters

Соединенные Штаты не выигрывают в войне с Ираном. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Он указал, что Ормузский пролив не открыт. Журналист также раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о намерении использовать Вооруженные силы РФ против гражданского населения Ирана. «Мы намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране», — добавил Карлсон, назвав это «совершенно неприемлемым».

Ранее Карлсон предупредил о крахе мировой экономики из-за ударов по Ирану. По его словам, мир ждет великая депрессия из-за Ормузского пролива. «30 процентов мировых удобрений, 20 процентов энергетики», — отметил он. Журналист добавил, что нехватка удобрений из-за закрытия пролива затронет не только Африку, но и сами США.

