01:37, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон предупредил о скорой «великой депрессии»

Такер Карлсон: Война США с Ираном грозит миру голодом и великой депрессией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Война США и Израиля с Ираном грозит миру голодом и скорой «великой депрессией». Об этом в новом выпуске своего шоу в социальной сети Х заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникерство или истерия, это математика. 30 процентов мировых удобрений, 20 процентов энергетики. Да, это великая депрессия», — сказал он.

По его словам, нехватка удобрений из-за закрытия Ормузского пролива затронет не только Африку, но и сами США. «Это все равно произойдет», — предупредил журналист.

Ранее Такер Карлсон заявил, что основные решения в конфликте США и Израиля с Ираном принимает Тель-Авив. «Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», — отметил он.

