Такер Карлсон указал на важную деталь в решениях по Ирану

Журналист Карлсон: Основные решения в конфликте с Ираном зависят от Израиля

Основные решения в конфликте США и Израиля с Ираном принимает Тель-Авив, считает американский журналист Такер Карлсон. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», — отметил Карлсон.

Ранее высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что президент США Дональд Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. По их словам, рассуждения главы государства о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».