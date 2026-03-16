Такер Карлсон указал на важную деталь в решениях по Ирану

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Основные решения в конфликте США и Израиля с Ираном принимает Тель-Авив, считает американский журналист Такер Карлсон. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», — отметил Карлсон.

Ранее высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что президент США Дональд Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. По их словам, рассуждения главы государства о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

