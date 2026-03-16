15:22, 16 марта 2026Мир

Трамп не смог разъяснить цели спецоперации в Иране

Bloomberg: Союзники США заявили, что Трамп не смог объяснить цели в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Союзники США из «Большой семерки» (G7) заявили, что в разговоре по телефону американский лидер Дональд Трамп не смог объяснить цели американской военной операции в Иране. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет Bloomberg.

«Он заявил, что не может обсуждать цели войны во время разговора, но сказал лидерам, что у него есть несколько целей и он хочет, чтобы конфликт как можно скорее закончился», — передает агентство слова собеседников.

Источники отметили, что рассуждения Трампа о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

Ранее источникии портала Axios из ближайшего окружения Трампа признались, что испытывают «раскаяние покупателя» — опасения, что нападение на Иран было ошибкой.

    Последние новости

    Лавров рассказал о визите представителя Франции в Москву

    Назван предел цен на нефть на фоне конфликта в Иране

    В России прекратились продажи дешевого кроссовера из Китая

    В офисе президента Украины оценили вероятность скорого урегулирования конфликта

    Сроки падения цен на нефть ниже 80 долларов предсказали

    Фото деталей военной авиации оказались в распоряжении СБУ из-за российского слесаря

    Россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с трансгендерными женщинами в Таиланде

    В Раде призвали депутатов взять власть и заключить мир

    Раскрыт способ реанимировать севшие после стирки свитера

    Перевод 13 тысяч рублей стоил россиянину 14 лет свободы

    Все новости
