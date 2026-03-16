Трамп не смог разъяснить цели спецоперации в Иране

Bloomberg: Союзники США заявили, что Трамп не смог объяснить цели в Иране

Союзники США из «Большой семерки» (G7) заявили, что в разговоре по телефону американский лидер Дональд Трамп не смог объяснить цели американской военной операции в Иране. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет Bloomberg.

«Он заявил, что не может обсуждать цели войны во время разговора, но сказал лидерам, что у него есть несколько целей и он хочет, чтобы конфликт как можно скорее закончился», — передает агентство слова собеседников.

Источники отметили, что рассуждения Трампа о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

Ранее источникии портала Axios из ближайшего окружения Трампа признались, что испытывают «раскаяние покупателя» — опасения, что нападение на Иран было ошибкой.