В окружении Трампа раскаялись из-за нападения на Иран

Axios: В окружении Трампа жалеют о нападении на Иран

Президент США Дональд Трамп столкнулся с риском затягивания конфликта с Ираном из-за «ловушки эскалации», где демонстрация силы требует все новых ударов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, некоторые из ближайшего окружения Трампа испытывают «раскаяние покупателя» — опасения, что нападение на Иран было ошибкой. Один из источников заявил, что Трамп «сильно переоценил свои возможности свергнуть режим без ввода сухопутных войск».

Как пишет Axios, Трамп находился в эйфории после быстрых ударов по Ирану прошлым летом и похищения президента Венесуэлы. Однако теперь его стиль управления, основанный на интуиции и импровизации, впервые сталкивается с ситуацией, из которой невозможно легко выйти.

Высокопоставленный чиновник администрации признал, что иранские действия в Ормузском проливе заставляют Трампа «еще больше окопаться».

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив. Все пять стран прямо или косвенно отказали американскому лидеру.