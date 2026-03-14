17:42, 14 марта 2026

Трамп позвал пять стран охранять Ормузский пролив

Трамп: КНР, Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Китайская народная республика (КНР), Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена», — написал Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что США будут бомбить береговую линию залива и продолжать сбивать иранские корабли и катера. Кроме того, он анонсировал сделать Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

Ранее профессор Японского института международных проблем Тэцуо Котани рассказал о значимости переброски морской пехоты США с Окинавы на Ближний Восток. По его словам, это, вероятно, свидетельствует о подготовке к операции по захвату иранских островов в Ормузском проливе.

