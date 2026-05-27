Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 27 мая 2026Мир

На Западе призвали Россию извлечь урок из конфликта в Иране

Дизен: Конфликт в Иране показал РФ, что только сила может успокоить США и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies призвал Россию извлечь урок из конфликта в Иране, отметив, что эскалация на Ближнем Востоке показала, что только сила может успокоить НАТО.

«Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Потому что Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Нет, они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Соединенные Штаты стали более осторожными только потому, что Иран показал готовность к противостоянию и нанесению ответных ударов. Дизен призвал Москву взять пример с Ирана и показать, например, странам Балтии, что ответ за участие в атаках на Россию обязательно последует.

Ранее Дизен упрекнул европейских лидеров в том, что они только сейчас начали говорить о необходимости диалога с Москвой, хотя это следовало сделать еще четыре года назад. Профессор добавил, что на протяжении всего этого времени любого, кто выступал за дипломатию, подвергали цензуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан. О чем сказал российский президент?

    Выявлен скрытый триггер диабета и жировой болезни печени

    Тревел-блогер описал жизнь немца в России фразой «впервые ему никто не указывает»

    Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

    Механик раскрыл неочевидные способы мести хамящим клиентам автосервиса

    Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

    Украина атаковала Севастополь ракетами Storm Shadow и десятками беспилотников

    Украине предрекли гибель в течение лета

    Названы пять веских причин чаще заниматься сексом

    Изнасилованная десятками мужчин жена Авиньонского монстра рассказала о новой любви

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok