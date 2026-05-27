Дизен: Конфликт в Иране показал РФ, что только сила может успокоить США и НАТО

Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies призвал Россию извлечь урок из конфликта в Иране, отметив, что эскалация на Ближнем Востоке показала, что только сила может успокоить НАТО.

«Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Потому что Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Нет, они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Соединенные Штаты стали более осторожными только потому, что Иран показал готовность к противостоянию и нанесению ответных ударов. Дизен призвал Москву взять пример с Ирана и показать, например, странам Балтии, что ответ за участие в атаках на Россию обязательно последует.

Ранее Дизен упрекнул европейских лидеров в том, что они только сейчас начали говорить о необходимости диалога с Москвой, хотя это следовало сделать еще четыре года назад. Профессор добавил, что на протяжении всего этого времени любого, кто выступал за дипломатию, подвергали цензуре.