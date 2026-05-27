Выявлен скрытый триггер диабета и жировой болезни печени

Frontiers in Nutrition: Микропластик вызывает развитие метаболических нарушений

Ученые проанализировали почти 1,7 тысячи научных работ о влиянии микро- и нанопластика на обмен веществ и пришли к выводу, что частицы пластика могут быть связаны с развитием метаболических нарушений. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Согласно экспериментальным данным, частицы пластика могут нарушать состав кишечной микробиоты и ослаблять кишечный барьер. Из-за этого воспалительные молекулы и продукты бактериального обмена легче попадают в организм, усиливая системное воспаление. Такой процесс рассматривается как один из возможных путей к инсулинорезистентности и метаболическому синдрому.

Еще один возможный механизм связан с окислительным стрессом. В исследованиях микро- и нанопластик активировал образование реактивных форм кислорода, повреждал клетки и нарушал работу митохондрий. Это может влиять на энергетический обмен и способствовать сбоям в переработке глюкозы и липидов.

Особое внимание ученые уделяют оси «кишечник — печень». Если микропластик нарушает микробиоту и усиливает воспаление в кишечнике, это может отражаться на печени: менять жировой обмен, усиливать накопление липидов и повышать риск неалкогольной жировой болезни печени.

При этом авторы подчеркивают, что данных о влиянии микропластика на здоровье людей пока недостаточно. Большинство работ основаны на опытах на животных, а методы оценки воздействия пластика до сих пор сильно различаются.

Ранее стало известно, что пластиковые чайники выделяют миллиарды частиц микропластика при кипячении.