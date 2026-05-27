Расправа над девочкой-подростком произошла в ее квартире в российском городе

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, в убийстве подозревают старшего брата

В Рязани родители нашли 15-летнюю дочь с признаками насильственной смерти в их квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

23 мая семейная пара уехала из дома, оставив 15-летнюю дочь и 17-летнего сына вдвоем в квартире. Вернувшись 24 мая, родители обнаружили дочь без признаков жизни, а сына в квартире и вовсе не было.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут брата школьницы, чтобы проверить его на причастность к расправе.

Ранее в Липецкой области произошла расправа над мужчиной. Подозреваемыми по делу проходят его сын-студент и друг молодого человека. Оба сознались в содеянном. На допросе сын погибшего заявил, что не раскаивается и, наоборот, расстроился, что план оказался плохим, раз его так быстро вычислили.