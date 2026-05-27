Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:06, 27 мая 2026Силовые структуры

Расправа над девочкой-подростком произошла в ее квартире в российском городе

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, в убийстве подозревают старшего брата
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Рязани родители нашли 15-летнюю дочь с признаками насильственной смерти в их квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

23 мая семейная пара уехала из дома, оставив 15-летнюю дочь и 17-летнего сына вдвоем в квартире. Вернувшись 24 мая, родители обнаружили дочь без признаков жизни, а сына в квартире и вовсе не было.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут брата школьницы, чтобы проверить его на причастность к расправе.

Ранее в Липецкой области произошла расправа над мужчиной. Подозреваемыми по делу проходят его сын-студент и друг молодого человека. Оба сознались в содеянном. На допросе сын погибшего заявил, что не раскаивается и, наоборот, расстроился, что план оказался плохим, раз его так быстро вычислили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

    Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

    Мужчина съел глаз брата и поджег домашнюю кошку

    Модель с черной монобровью показала обнаженное тело в честь дня рождения

    На Android-смартфонах срочно призвали включить одну функцию

    Россиянин описал отель Турции за 1,5 миллиарда долларов фразой «я ожидал большего»

    Раскрыта реакция стран Ближнего Востока на требование Трампа

    Раскрыты важные детали переговоров Ирана и США

    Последствия после удара ракет Storm Shadow по Севастополю попали на видео

    В России сделали заявление о призыве вывести войска из Приднестровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok