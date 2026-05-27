Модель с черной монобровью показала обнаженное тело в честь дня рождения

Модель с монобровью Хаджипантели показала откровенные фото в честь дня рождения

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась благодаря густой черной моноброви, показала откровенные фото в честь дня рождения. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица отметила 29-летие и опубликовала кадры, где продемонстрировала обнаженное тело. Так, она позировала только в прозрачном топе-накидке и дополнила образ браслетами, серьгами-кольцами и бодичейном на талии.

При этом знаменитость совместно с MAC cosmetics устроила розыгрыш косметики бренда на тысячу фунтов стерлингов (примерно 96 тысяч рублей).

В июне 2023 года Хаджипантели раскрыла причину отказа удалять монобровь. Она отметила, что довольна своей внешностью и надеется, что ее пример поможет другим девушкам с подобной особенностью чувствовать себя лучше.

В апреле молодая возлюбленная 59-летнего французского актера Венсана Касселя — бразильская модель Нара Баптиста — прогулялась топлес и восхитила фанатов.