09:58, 27 мая 2026Экономика

В России заявили об усталости граждан от водки

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Россияне устали от традиционных алкогольных напитков вроде водки. Об этом заявил исполнительный директор Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл» Ярослав Требух, его слова приводит РИА Новости.

Граждане, отметил он, стремятся к более ярким вкусовым ощущениям. Это является одной из причин падения спроса на водку в России в последнее время. Интерес же к ликерам, отличающимся широким разнообразием вкусов, пояснил Требух, напротив, стабильно растет.

В этом году на внутреннем рынке стала отчетливо прослеживаться мода на ароматный алкоголь, добавил он. Водка не может дать россиянам ярким вкусовых ощущений, в отличие от тех же ликеров, заявил Требух. «Ликер нам дает возможность разницы вот этих вкусов, множество окрасок», — констатировал директор КЛВЗ.

По итогам февраля водка стала самым подорожавшим алкоголем на российском рынке. Рост цен на этот вид крепкого спиртного втрое превысил инфляцию. Эксперты объяснили стремительное увеличение цен на водку ростом акцизов, а также повышением цен на сырье и себестоимости выпуска. В прошлом году ее производство в стране сократилось на 4,2 процента.

