В российском городе накануне последнего звонка похитили выпускника

В Перми выпускника школы похитили перед последним звонком и потребовали выкуп

В Перми накануне последнего звонка неизвестные похитили 18-летнего выпускника школы и потребовали 1,5 миллиона рублей выкупа. Об этом сообщает 59.ru.

По данным издания, родные юноши уверены, что он находится под влиянием мошенников. В день исчезновения он был одет в черные штаны, худи и куртку. На ногах у него были зеленые кеды, очки юноша с собой не взял. Рост молодого человека — примерно 178 сантиметров.

Все произошло 25 мая. Тогда молодой человек ушел из дома на улице Камчатовской, а позже, вечером того же дня, его родителям позвонили неизвестные. По словам отца, звонившие сказали, что его сын у них, и потребовали за его возвращение 1,5 миллиона рублей. Мужчина рассказал, что сначала подумал, что это чье-то баловство, но когда позвонил сыну, то его телефон был недоступен. Злоумышленники также звонили матери выпускника и его сестре, которая находится в Москве. Со всех членов семьи звонившие требовали деньги. В ночь на 26 мая юноша домой так и не вернулся. Его родители обратились в полицию и ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Воронеже Железнодорожный районный суд приговорил банду из пяти человек, похитившую жителя Москвы ради трех миллионов рублей, к срокам до десяти лет лишения свободы.