12:29, 5 мая 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба похитившей ради трех миллионов рублей россиянина банды

В Воронеже банда из 5 человек получила до 10 лет колонии за похищение москвича
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Globallookpress.com

В Воронеже Железнодорожный районный суд приговорил банду из пяти человек, похитившую жителя Москвы ради трех миллионов рублей, к срокам до 10 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета региона.

Фигуранты — жители Воронежской области в возрасте от 31 до 49 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по части 1 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»), части 2 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»).

Так, 33-летний фигурант осужден на 10 лет, остальные — на восемь. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, четверым осужденным назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как установил суд, в апреле 2024 года обвиняемые решили получить с потерпевшего деньги. Для этого они насильно поместили его в автомобиль и перевозили по разным местам Воронежа. Злоумышленники требовали от москвича деньги, угрожая насилием и демонстрируя предметы, похожие на огнестрельное оружие. Кроме того, в поисках денег и материальных ценностей осужденные также незаконно проникли в дом пострадавшего. Опасаясь за свою жизнь, мужчина был вынужден передать нападавшим около трех миллионов рублей. После этого его освободили.

Также установлено, что 32-летний осужденный, угрожая насилием, требовал у другого потерпевшего передать ему право собственности на нежилое помещение, расположенное в центре города Воронежа, стоимостью более одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области местный житель похитил девочку, ставшую свидетельницей преступления.

