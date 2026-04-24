11:34, 24 апреля 2026

Россиянин похитил ставшую свидетелем преступления девочку

В Свердловской области осудят мужчину за похищение и убийство ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области осудят мужчину за похищение и расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека»).

По данным следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе мужчина похитил 9-летнюю девочку и расправился с ней за то, что ранее она дала показания по уголовному делу, в котором обвиняемыми проходили двое друзей фигуранта. Раскрыть тогда преступление не удалось. Позднее в ходе работы по расследованию уголовных дел прошлых лет путем сопоставления фактов, анализа сведений и доказательств, а также работы с допрошенными свидетелями удалось получить информацию о причастности фигуранта к совершенному преступлению.

Благодаря выстроенной тактике допроса и собранным доказательствам подозреваемый дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что стало известно о возбуждении дела по факту нападения на врачей в Дагестане.

    Последние новости

    Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

    Анонсирован новый обмен России и Украины военнопленными

    Медведев заявил о последовательном увековечивании памяти Героев России

    Москвич нашел в своем туалете красную змею

    В благоустройстве российского города не нашли вины бывшей главы и директора «Порядка»

    Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

    Rox представил в Пекине спецверсию внедорожника для России

    Медведев рассказал о подвигах участников СВО словами «вновь ведут борьбу с неонацизмом»

    Захарова решила «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

    России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

    Все новости
