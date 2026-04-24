Россиянин похитил ставшую свидетелем преступления девочку

В Свердловской области осудят мужчину за похищение и убийство ребенка

В Свердловской области осудят мужчину за похищение и расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека»).

По данным следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе мужчина похитил 9-летнюю девочку и расправился с ней за то, что ранее она дала показания по уголовному делу, в котором обвиняемыми проходили двое друзей фигуранта. Раскрыть тогда преступление не удалось. Позднее в ходе работы по расследованию уголовных дел прошлых лет путем сопоставления фактов, анализа сведений и доказательств, а также работы с допрошенными свидетелями удалось получить информацию о причастности фигуранта к совершенному преступлению.

Благодаря выстроенной тактике допроса и собранным доказательствам подозреваемый дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

