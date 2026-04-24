Стало известно о возбуждении дела по факту нападения на врачей в Дагестане

В Дагестане возбудили дело по факту нападения на врачей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского один из посетителей нанес медицинским сотрудникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

В результате один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное. Закончить преступный умысел злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам. Потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

