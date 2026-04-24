Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 24 апреля 2026Силовые структуры

Стало известно о возбуждении дела по факту нападения на врачей в Дагестане

В Дагестане возбудили дело по факту нападения на врачей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Дагестане возбудили дело по факту нападения на врачей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского один из посетителей нанес медицинским сотрудникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

В результате один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное. Закончить преступный умысел злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам. Потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее были раскрыты подробности нападения на врачей в Дагестане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok