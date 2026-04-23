23:20, 23 апреля 2026Россия

Раскрыты подробности нападения на врачей в Дагестане

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчина, напавший с ножом на двух врачей в больнице в Махачкале, нанес им ранения в область лица и шеи. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что мужчина нанес ножевые ранения травматологу и хирургу. Удары пришлись на область лица и шеи.

На данный момент причины, побудившие мужчину совершить нападение, неизвестны.

Вечером 23 апреля неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на врачей в Махачкале. Предположительно, россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь. После этого он достал нож и нанес удары.

