Россиянин с ножом ворвался в больницу и напал на врачей в Махачкале

Mash: Россиянин с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале

Неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Конфликт произошел в больнице в центре города.

Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. В результате пострадали хирург и двое ортопедов.

Ранее в подмосковных Люберцах неизвестный с ножом напал на 40-летнюю женщину и 37-летнего мужчину в одном из супермаркетов города. Злоумышленник ранил женщину в грудь. Ее спасти не удалось. Мужчину госпитализировали с ранениями живота, груди, также ему порезали руки.